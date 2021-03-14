Маклаков считает, что Промес стал лидером в «Спартаке»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал «СЭ» победу красно-белых в матче против «Динамо» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«В прошлой игре с «Динамо» не было Промеса. Сейчас появился лидер, вокруг которого сплачивается команда, создается конкурентная среда в атаке. Плевать мне на то, что говорит немец (Сандро Шварц — прим. «СЭ») о том, что они были достойны ничьей. Есть результат, пусть смотрит на табло. Выиграли и выиграли, надо еще выигрывать. Что касается «Зенита», кто-то считает его одним из лучших клубов страны, кто-то — средним. Все покажет игра, сейчас сложно что-то прогнозировать. Все вопросы к Ванге, может быть, она знает», — сказал Маклаков «СЭ».

После победы над «Динамо» «Спартак» с 41 очком расположился на втором месте турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, обойдя ЦСКА. Бело-голубые занимают пятое место с 36 очками.

(Екатерина Звенигородская)