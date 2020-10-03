На 28-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Ротор» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота волгоградцев.

Могло показаться, что Соломон Кверквелия левой рукой прервал передачу Вячеслава Кротова. Видеоассистенты Алексей Амелин и Илья Елеференко провели проверку и определили, что мяч попал защитнику «Ротора» в голову. (Александр Бобров)