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«Уфа» показала подготовку к матчу чемпионата против «Спартака»

14:42
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«Уфа» на клубном YouTube-канале показала подготовку к матчу 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Красно-белые находятся на втором месте в турнирной таблице с 47 очками, опережая на одно очко ЦСКА и «Локомотив». Уфимцы — 15-е (17 очков).

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