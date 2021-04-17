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«Ахмат» — «Химки: Лантратов отбил удар Ильина с пенальти

14:38
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Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин не реализовал пенальти в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Голкипер «Химок» Илья Лантратов вытащил мяч из нижнего угла.

Ахмат — Химки

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