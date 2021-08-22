«Уфа» показала эмоциональную речь Алексея Стукалова
Пресс-служба «Уфы» показала эмоциональную речь главного тренера Алексея Стукалова после ничейного матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).
После игры специалист собрал игроков команды в центре поля «Нефтяника» и произнес речь.
«Во-первых, каждый должен закончить здесь, чтобы к сектору подойти. Болелы, все — как одно целое. Курочка по зернышку клюет. Мы сегодня смогли, выжали. Я вам в раздевалке сказал: 50 на 50 до игры, две любые команды», — сказал Стукалов, выкинув бутылку с водой на газон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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