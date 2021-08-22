Вернблум похвалил Мухина за стычку в матче против «Ахмата»
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум похвалил хавбека армейцев Максима Мухина за стычку с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).
«Хороший мальчик», — написал Вернблум в Twitter к видео с эпизодом.
Напомним, Мухин лежал на газоне, когда к нему с претензиями начал подходить соперник. 19-летний армейский хавбек быстро встал и толкнул Беришу грудью, после чего тот упал.
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год и был известен за свою жесткую игру и неуступчивый характер. На его счету 167 матчей за армейцев и 17 голов.
Good boy— Pontus Wernbloom (@wernbloom) August 21, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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