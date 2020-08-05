«Уфа» поблагодарила Урунова. Он переходит в «Спартак»
11:35
«Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Узбекистана перейдет из «Уфы» за 2 миллиона евро. За клуб из Башкортостана Урунов выступал с февраля 2020 года, ранее он играл в ташкентском «Локомотиве» и «Навбахоре».
В минувшем сезоне чемпионата России Урунов провел 10 матчей и получил две желтые карточки. В июле хавбек стал лучшим дриблером команды, а болельщики «Уфы» признали его лучшим игроком месяца.
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