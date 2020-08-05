«Уфа» поблагодарила Урунова. Он переходит в «Спартак»

«Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Спасибо, Остон!



«Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова



Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей.



«Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры! pic.twitter.com/4tZTgq2BEt — ФК УФА (@UfaFc) August 5, 2020

Ранее сообщалось, что футболист сборной Узбекистана перейдет из «Уфы» за 2 миллиона евро. За клуб из Башкортостана Урунов выступал с февраля 2020 года, ранее он играл в ташкентском «Локомотиве» и «Навбахоре».

В минувшем сезоне чемпионата России Урунов провел 10 матчей и получил две желтые карточки. В июле хавбек стал лучшим дриблером команды, а болельщики «Уфы» признали его лучшим игроком месяца.