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«Уфа» назвала и.о. гендиректора после ухода Газизова в «Спартак»

13 июля 2020, 16:50
Ринат Шайбеков. Фото ФК «Уфа»
Ринат Шайбеков. Фото ФК «Уфа»

Ринат Шайбеков назначен исполняющим обязанности генерального директора «Уфы», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал исполнительным директором.

Шайбеков работает в «Уфе» с 2010 года. Ранее он возглавлял футбольный клуб «Башинформсвязь-Динамо» и мини-футбольный «Динамо-Тималь».

Ранее гендиректором «Уфы» работал Шамиль Газизов, но он занял аналогичный пост в «Спартаке».

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/rinat-shajbekov-i-o-generalnogo-direktora-fk-ufa

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