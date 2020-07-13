«Уфа» назвала и.о. гендиректора после ухода Газизова в «Спартак»

Ринат Шайбеков назначен исполняющим обязанности генерального директора «Уфы», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал исполнительным директором.

Шайбеков работает в «Уфе» с 2010 года. Ранее он возглавлял футбольный клуб «Башинформсвязь-Динамо» и мини-футбольный «Динамо-Тималь».

Ранее гендиректором «Уфы» работал Шамиль Газизов, но он занял аналогичный пост в «Спартаке».