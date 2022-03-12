«Не сказал бы, что он показывает что-то сверхъестественное». Филимонов об игре Бакаева

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об игре полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

— Как вам игра Зелимхана Бакаева?

— Нормально. Не сказал бы, что он показывает что-то сверхъестественное. Играет на своём уровне. Если «Спартак» найдет кого-то сильнее на его место, то продлевать контракт не надо. Если не найдет — надо.

— Бакаев полезен любой команде в условиях дефицита легионеров.

— Почему любой? Главное, чтобы он попадал под тренерскую концепцию и требования команды.

— Как оцените игру новичков «Спартака»?

— Николсон неплохой парень, пластичный. Но ему нужно много работать, чтобы прогрессировать и выйти на новый уровень.

— В чем отличие команды Ваноли от команды Витории?

— В Лиге Европы было много эмоций, много качественных игр. В чемпионате такого не было при Витории. Но это вопрос не к тренеру, а к футболистам. Я бы не сказал, что эмоции стали лучше.

«Спартак» занимает девятое место в турнрной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 20 матчах. Команда в воскресенье, 13 марта, сыграет против «Краснодара».