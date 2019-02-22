22:32 | Футбол — РПЛ

"Уфа" арендовала голкипера "Рубина" Акмурзина

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Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин перешел в "Уфу" на правах аренды, сообщает официальный сайт "горожан". 

Первым клубом 21-летнего голкипера был московский "Локомотив", после чего он продолжил карьеру в структуре "Рубина".

Акмурзин является чемпионом России 2014 года в составе "Рубина"- U17, участником элитного раунда ЧЕ-U17 (2014) в составе сборной России и победителем Мемориала Гранаткина (2015). 

В текущем сезоне Акмурзин провел 6 матчей за молодежный состав "Рубина", в которых пропустил шесть мячей.

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/fk-ufa-arendoval-timura-akmurzina

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