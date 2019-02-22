"Уфа" арендовала голкипера "Рубина" Акмурзина

Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин перешел в "Уфу" на правах аренды, сообщает официальный сайт "горожан".

На правах аренды в нашу команду перешел 21-летний голкипер "Рубина" Тимур Акмурзин. pic.twitter.com/xTtug45bnn – ФК УФА (@UfaFc) 22 февраля 2019 г.

Первым клубом 21-летнего голкипера был московский "Локомотив", после чего он продолжил карьеру в структуре "Рубина".

Акмурзин является чемпионом России 2014 года в составе "Рубина"- U17, участником элитного раунда ЧЕ-U17 (2014) в составе сборной России и победителем Мемориала Гранаткина (2015).

В текущем сезоне Акмурзин провел 6 матчей за молодежный состав "Рубина", в которых пропустил шесть мячей.

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