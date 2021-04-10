Глушаков — о возвращении в сборную: «На возраст не надо смотреть»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что получил травму колена в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0).
— Что у вас за травма? Какое вообще состояние сейчас?
— Не знаю, какая травма. Завтра МРТ сделаю и уже пойму. Что-то с боковой связкой.
— «Тамбов» не удивил вас сегодня? Показалось, что вы немного нервничали в первом тайме.
— Мы не нервничали. Просто не получались некоторые моменты. Торопились, но забили гол. Нам нужна была победа.
— Мысли о сборной в голове держите?
— Всегда
— Многие пишут, что возраст не тот.
— Какой возраст? Это все бред. Кому надо, тот и пишет. На возраст не надо смотреть, показатели посмотрите работы и командный результат.
— О Лиге Европы думаете?
— Ну, не то что бы думаем. Чем лучше командный результат, тем выше будем. У нас задача была сохранить прописку в премьер-лиге. Мы ее выполнили.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю