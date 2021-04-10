Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что получил травму колена в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0).

— Что у вас за травма? Какое вообще состояние сейчас?

— Не знаю, какая травма. Завтра МРТ сделаю и уже пойму. Что-то с боковой связкой.

— «Тамбов» не удивил вас сегодня? Показалось, что вы немного нервничали в первом тайме.

— Мы не нервничали. Просто не получались некоторые моменты. Торопились, но забили гол. Нам нужна была победа.

— Мысли о сборной в голове держите?

— Всегда

— Многие пишут, что возраст не тот.

— Какой возраст? Это все бред. Кому надо, тот и пишет. На возраст не надо смотреть, показатели посмотрите работы и командный результат.

— О Лиге Европы думаете?

— Ну, не то что бы думаем. Чем лучше командный результат, тем выше будем. У нас задача была сохранить прописку в премьер-лиге. Мы ее выполнили.

(Владимир Пушкарев)