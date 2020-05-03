РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

УЕФА поздравил Юрия Гаврилова с днем рождения

13:28
Юрий Гаврилов. Фото Федор Алексеев.
Юрий Гаврилов. Фото Федор Алексеев.
Теги:

Twitter УЕФА поздравил с днем рождения бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР Юрия Гаврилова. Сегодня ему исполнилось 67 лет.

«Поздравляем с 67-летием одного из лучших атакующих полузащитников в истории российского футбола, двукратного чемпиона СССР и бронзового призера Олимпийских игр 1980 года Юрия Гаврилова», — говорится в сообщении.

Юрий Гаврилов выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Днепр», «Асмарал», «Сатурн» и другие команды. Двукратный чемпион СССР, пятикратный обладатель серебряных медалей, два раза становился бронзовым призером чемпионата страны. Финалист Кубка СССР 1981 года. Бронзовый призер Олимпиады 1980 года в составе сборной СССР.

«В Тарасовку приезжал на отцовском «Запорожце» для инвалидов». Рассказы культового спартаковца Юрия Гаврилова, которому сегодня — 67

Дополнительная информация:

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1256881700291989504

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир