УЕФА поздравил Юрия Гаврилова с днем рождения

Twitter УЕФА поздравил с днем рождения бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР Юрия Гаврилова. Сегодня ему исполнилось 67 лет.

«Поздравляем с 67-летием одного из лучших атакующих полузащитников в истории российского футбола, двукратного чемпиона СССР и бронзового призера Олимпийских игр 1980 года Юрия Гаврилова», — говорится в сообщении.

Юрий Гаврилов выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Днепр», «Асмарал», «Сатурн» и другие команды. Двукратный чемпион СССР, пятикратный обладатель серебряных медалей, два раза становился бронзовым призером чемпионата страны. Финалист Кубка СССР 1981 года. Бронзовый призер Олимпиады 1980 года в составе сборной СССР.

«В Тарасовку приезжал на отцовском «Запорожце» для инвалидов». Рассказы культового спартаковца Юрия Гаврилова, которому сегодня — 67