УЕФА поздравил Погребняка с днем рождения
Официальный Twitter-аккаунт УЕФА поздравил нападающего «Урала» Павла Погребняка с днем рождения. В воскресенье, 8 ноября, форварду исполнилось 37 лет.
«С днем рождения, победитель Кубка УЕФА-2008», — подписала пост пресс-служба организации.
В сезоне 2007-08 «Зенит» с именинником стал обладателем Кубка УЕФА.
В нынешнем сезоне РПЛ Погребняк провел 4 матча, в которых забил 1 мяч.
?? Happy birthday 2008 winner Pavel Pogrebnyak! ?@fczenit_en | #HBD | #UEL pic.twitter.com/I5xE4HmMrL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.