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Участие Кутепова в матче с «Химками» находится под вопросом

22:04
Илья Кутепов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Илья Кутепов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что участие защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» находится под вопросом.

«Повреждение боковой связки коленного сустава. Участие в матче с «Химками» под вопросом», — сказал Фетисов ТАСС.

Кутепов принял участие в матче предыдущего тура с тульским «Арсеналом» и был заменен во втором тайме.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11306949

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