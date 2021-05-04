Участие Кутепова в матче с «Химками» находится под вопросом

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что участие защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» находится под вопросом.

«Повреждение боковой связки коленного сустава. Участие в матче с «Химками» под вопросом», — сказал Фетисов ТАСС.

Кутепов принял участие в матче предыдущего тура с тульским «Арсеналом» и был заменен во втором тайме.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая.