Источник: дортмундская «Боруссия» запросила информацию по форварду «Зенита» Азмуну

Дортмундская «Боруссия» претендует на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немецкий клуб запросил у команды из Санкт-Петербурга информацию по 26-летнему иранцу.

В сезоне-2020/21 Азмун провел 28 матчей за «Зенит», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Рома», «Аталанта» и «Валенсия».