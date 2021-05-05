Источник: дортмундская «Боруссия» запросила информацию по форварду «Зенита» Азмуну
08:58
Дортмундская «Боруссия» претендует на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, немецкий клуб запросил у команды из Санкт-Петербурга информацию по 26-летнему иранцу.
#BVB have asked info for #Zenit's striker Sardar #Azmoun. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) May 4, 2021
В сезоне-2020/21 Азмун провел 28 матчей за «Зенит», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Рома», «Аталанта» и «Валенсия».
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