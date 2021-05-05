Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: дортмундская «Боруссия» запросила информацию по форварду «Зенита» Азмуну

08:58
Сердар Азмун. Фото AFP
Сердар Азмун. Фото AFP
Теги:

Дортмундская «Боруссия» претендует на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немецкий клуб запросил у команды из Санкт-Петербурга информацию по 26-летнему иранцу.

В сезоне-2020/21 Азмун провел 28 матчей за «Зенит», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Рома», «Аталанта» и «Валенсия».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Зенит», спасибо и до свидания! В «Финале четырех» не будет двух российских клубов
Норвежцы отвечают России омоложением сборной и отцепляют ветеранов. Кто составит компанию Клебо в олимпийской битве против Большунова?
Как выглядела Этери Тутберидзе до того, как стала знаменитой блондинкой. Редкие кадры
Женщины-одиночницы сменят название во имя гендерного равенства. Как ISU хочет поменять правила фигурного катания?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд