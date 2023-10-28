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Сегодня, 12:08

Участие Изидора в матче с «Ахматом» под вопросом

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Вильсон Изидор.
Фото ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», 23-летний форвард «Зенита» Вильсон Изидор может пропустить сегодняшний домашний матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Нападающий почувствовал недомогание, из-за которого находится не в оптимальной форме.

Вместе с тем, место в воротах сине-бело-голубых, скорее всего, опять займет Денис Адамов, игравший неделю назад с «Крыльями Советов» (3:1), а Михаил Кержаков останется в запасе.

В пятницу чемпионы России провели тренировку на своем стадионе и заехали на ночь на базу в Удельном парке, как делали это и перед встречей с самарцами.

В текущем сезоне Изидор провел 9 матчей, в которых забил 2 гола.

ФК Ахмат
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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