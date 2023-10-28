Участие Изидора в матче с «Ахматом» под вопросом

Как стало известно «СЭ», 23-летний форвард «Зенита» Вильсон Изидор может пропустить сегодняшний домашний матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Нападающий почувствовал недомогание, из-за которого находится не в оптимальной форме.

Вместе с тем, место в воротах сине-бело-голубых, скорее всего, опять займет Денис Адамов, игравший неделю назад с «Крыльями Советов» (3:1), а Михаил Кержаков останется в запасе.

В пятницу чемпионы России провели тренировку на своем стадионе и заехали на ночь на базу в Удельном парке, как делали это и перед встречей с самарцами.

В текущем сезоне Изидор провел 9 матчей, в которых забил 2 гола.