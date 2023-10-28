Каккоев рассказал, какая задача стоит перед «Пари НН» в РПЛ

Защитник «Пари НН» Никита Каккоев рассказал, какая задача стоит перед командой в РПЛ.

«Думаю, что мы способны на многое. Место в восьмерке — это, наверное, будет хорошо. Сказали быть как можно выше. Не ниже 10-го места. Больше никаких стыков? Конечно. Надо оставаться в Премьер-Лиге напрямую, без них», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».

«Пари НН» выступает в РПЛ с 2021 года. Первый сезон нижегородцы закончили на 11-м месте, а во втором финишировали на 13-й строчке и сохранили место в элите, победив в стыковых матчах «Родину» (3:0, 0:2).

После 12 туров «Пари НН» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).