У «Зенита» не возникло проблем с вылетом из Москвы

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что у команды не возникло проблем с вылетом из Москвы после матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«У «Зенита» проблем с вылетом из Москвы не возникло», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее с такой проблемой столкнулся «Ростов» после матча с ЦСКА (0:2). Вылет команды был отложен на несколько часов из-за снегопада в столице.