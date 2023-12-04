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Сегодня, 09:12

У «Зенита» не возникло проблем с вылетом из Москвы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что у команды не возникло проблем с вылетом из Москвы после матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«У «Зенита» проблем с вылетом из Москвы не возникло», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее с такой проблемой столкнулся «Ростов» после матча с ЦСКА (0:2). Вылет команды был отложен на несколько часов из-за снегопада в столице.

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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