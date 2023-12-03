В «Ростове» сообщили, что команда должна вылететь из Москвы в ближайшее время: «Пошли на посадку»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал «СЭ» ситуацию с задержкой рейса команды из Москвы.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что из-за непогоды в Москве ростовчане не могут вылететь в Минеральные Воды.

«Мы действительно не можем вылететь из Москвы, рейс задержали. Сейчас пошли на посадку. Вроде должны вылететь», — сказал Рыскин «СЭ».

В воскресенье, 3 декабря «Ростов» провел в Москве матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Встреча была под угрозой из-за сильного снегопада в столице.