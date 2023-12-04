В «Лацио» опровергли слухи об интересе к Тикнизяну

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани назвал неправдой информацию о том, что клуб следит за защитником «Локомотива» и сборной Армении Наиром Тикнизяном.

«В этом ноль правды», — приводит слова Фабиани Sport24.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 22 матчей за железнодорожников, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Тикнизян прокомментировал «СЭ» присутствие скаутов «Лацио» на матче сборной Армении с его участием.