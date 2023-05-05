У защитника «Зенита» Алипа родилась дочь

Защитник «Зенита» Нуралы Алип и его супруга Айгерим стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Алайя.

«5 мая в семье казахстанского защитника «Зенита» произошло радостное событие — его супруга Айгерим родила дочку! Девочку назвали Алайя. Вес малышки — 3690 г, рост — 53 см. Сине-бело-голубые поздравляют Нуралы и Айгерим и желают молодым родителям и маленькой Алайе отличного самочувствия и прекрасного настроения!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2022/23 Алип сыграл за «Зенит» 9 матчей во всех турнирах.