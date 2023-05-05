Комбаров — о результатах «Спартака» весной: «Стабильности у команды пока нет»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал корреспонденту «СЭ» причины ухудшения результатов команды в весенней части чемпионата.

«У «Спартака» молодая команда, которая не всегда стабильно играет. Постоянная ротация состава, поэтому стабильности в игре пока нет. Но такая стратегия развития молодых футболистов всегда привлекает. Тем более, сейчас нет еврокубков. Это то время, когда и нужно делать на них ставку. Думаю, с опытом, с более устойчивой психологией, к команде придет стабильность», — сказал Комбаров «СЭ».

После 25 туров «Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Ростова», идущего на втором месте, на одно очко.