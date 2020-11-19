У защитника ЦСКА Дивеева перелом носа и сотрясение мозга
22:45
ЦСКА на официальном сайте сообщил о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева. Он получил травму в матче Лиги наций Сербия — Россия (5:0).
«Сегодня в Москве защитник ЦСКА был обследован в связи с повреждением, полученным в матче сборной России против Сербии, — говорится в сообщении. — У Игоря Дивеева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением. Он находится под наблюдением медштаба армейцев».
21-летний Игорь Дивеев в текущем сезоне провел 13 матчей за армейцев во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-diveev-proshel-obsledovanie-1/
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