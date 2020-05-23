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У Тедеско и других вернувшихся из Европы спартаковцев коронавирус не выявлен

17:45
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в результате тестирования на COVID-19 отклонений не выявлено, информирует пресс-служба клуба. Немецкий специалист сел на обязательный двухнедельный карантин, как и его помощники — Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Футболисты Самюэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон, которые вернулись в начале недели из Европы, также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции. Они тоже проведут обязательный двухнедельный карантин.

Тренерский штаб и европейские игроки «Спартака» будут проходить самоизоляцию на базе в «Тарасовке»: они разместились в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина.

На данном этапе тренировки первой команды будут проходить под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-05-23-spartak_pristupayet_k_trenirovkam_v_tarasovke/

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