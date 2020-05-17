У стадиона «Локомотива» появилось «надгробие» для Мещерякова и Кикнадзе

Болельщики «Локомотива» устроили акцию протеста против руководства клуба. Возле касс стадиона «РЖД-Арена» появилось «надгробие» с фотографиями председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Болельщики прикрепили к оградительному блоку снимки Мещерякова и Кикнадзе и четыре гвоздики.

Ранее фанаты «Локо» призвали руководство уйти в отставку в связи с решением не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Соглашение со специалистом истекает 31 мая, 1 июня команду примет серб Марко Николич.