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У стадиона «Локомотива» появилось «надгробие» для Мещерякова и Кикнадзе

17:44
&quot;Надгробие&quot; для Мещерякова и Кикнадзе. Фото Instagram
&quot;Надгробие&quot; для Мещерякова и Кикнадзе. Фото Instagram
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Болельщики «Локомотива» устроили акцию протеста против руководства клуба. Возле касс стадиона «РЖД-Арена» появилось «надгробие» с фотографиями председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Болельщики прикрепили к оградительному блоку снимки Мещерякова и Кикнадзе и четыре гвоздики.

Ранее фанаты «Локо» призвали руководство уйти в отставку в связи с решением не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Соглашение со специалистом истекает 31 мая, 1 июня команду примет серб Марко Николич.

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