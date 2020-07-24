«У нас с Федуном ровные отношения». Президент РФС — об отсутствии владельца «Спартака» на заседании исполкома
16:09
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отсутствие владельца «Спартака» Леонида Федуна на заседании исполкома РФС.
— Что касается отсутствия Леонида Арнольдовича, лично видел его два дня назад. А вчера разговаривал по телефону. У нас абсолютно ровные, рабочие отношения. Почему его не было на заседании, не знаю. Обязательно поинтересуюсь. (Александр Бобров)
Опрос
проголосовало: 6130Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...