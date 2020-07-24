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«У нас с Федуном ровные отношения». Президент РФС — об отсутствии владельца «Спартака» на заседании исполкома

16:09
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отсутствие владельца «Спартака» Леонида Федуна на заседании исполкома РФС.

— Что касается отсутствия Леонида Арнольдовича, лично видел его два дня назад. А вчера разговаривал по телефону. У нас абсолютно ровные, рабочие отношения. Почему его не было на заседании, не знаю. Обязательно поинтересуюсь. (Александр Бобров)

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