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«У нас была очень тяжелая неделя». Скопинцев — о баннере фанатов «Динамо»

21:35
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча с «Ахматом» (1:0) высказал свое мнение о баннере болельщиков московского клуба. Накануне игры болельщики «Динамо» вывесили баннер, в котором «поблагодарили» за еврокубковый сезон. Москвичи в матче 2-го квалификационного матча Лиги Европы уступили грузинскому «Локомотиву» (1:2).

«Да, мы видели эти надписи, некоторые болельщики выкрикивали нелицеприятные выражение. Что тут сказать... У нас выдалась тяжелая неделя, но мы профессионали, пережили все и продолжаем двигаться дальше», — сказал Скопинцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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