Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча с «Ахматом» (1:0) высказал свое мнение о баннере болельщиков московского клуба. Накануне игры болельщики «Динамо» вывесили баннер, в котором «поблагодарили» за еврокубковый сезон. Москвичи в матче 2-го квалификационного матча Лиги Европы уступили грузинскому «Локомотиву» (1:2).

«Да, мы видели эти надписи, некоторые болельщики выкрикивали нелицеприятные выражение. Что тут сказать... У нас выдалась тяжелая неделя, но мы профессионали, пережили все и продолжаем двигаться дальше», — сказал Скопинцев в эфире телеканала «Матч Премьер».