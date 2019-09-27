Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как перенес травму колена в начале года. Из-за разрыва крестообразных связок ему пришлось сделать операцию.

— У меня был шок, просто чувствовал, что что-то не то, — сказал Кучаев в интервью YouTube-каналу РФС ТВ. — Врачи не хотели меня расстраивать, хотя все знали. Я сидел в раздевалке и плакал. Иногда чувствую, что нога не до конца пришла в себя.

Кто помог в тяжелый момент? Я наверно многих достал своим поведением. У меня реально ехала крыша. Никуда не ходил, была паранойя, что я куда-то пойду и лишний раз нагружу колено. Помогали многие, девушка всегда была рядом. Папа приехал, готовил мне, мыл ногу, потому что она была в гипсе, и я не мог дотянуться. От этого у меня были слезы.

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