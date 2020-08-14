Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после гостевого матча 2-го тура Тинькофф — РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2) сообщил о характере травм форвардов Вячеслава Кротова и Ловро Бизяка. Также он оценил игру экс-форварда ЦСКА Тимура Жамалетдинова и сравнил встречу с оружейниками на своем поле в 30-м туре предыдущего сезона (0:0).

«За три недели принципиально поменялось то, что было много других игроков. Плюс задача, к которой в конце того чемпионата стремились и Тула, и мы — шестое место. На тот момент его уже заняло «Динамо», потому результат не довлел. Новый чемпионат — новые эмоции, нужно все доказывать с самого начала», — сказал Евсеев в комментарии для СМИ.

О дебюте Жамалетдинова тренер добавил: «Раз у нас в команде, раз он начал игру в старте, значит, мы довольны. Если учесть, что он готовился с нами 10 дней».

Про двух замененных из-за травм форвардах Евсеев сообщил: «Слава Кротов ударил височную часть головы, когда забивал гол (перед перерывом). Есть подозрение на сотрясение мозга. А у Бизяка сломано ребро».

«Уфа» набрала 3 очка в двух стартовых турах — в первом башкирский клуб уступил на своем поле «Краснодару» (0:3). У «Арсенала» — ничья с «Ахматом» (0:0) и поражение в двух домашних встречах на старте нового сезона. (Артем Агапов)