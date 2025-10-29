У хавбека «Рубина» Швеца диагностирован разрыв крестообразной связки

У полузащитника «Рубина» Антона Швеца диагностирован разрыв крестообразной связки колена, сообщает пресс-служба казанцев.

Хавбек получил травму на тренировке. В ближайшее время Швец будет прооперирован и начнет процесс восстановления.

32-летний россиянин в этом сезоне провел два матча и сделал один голевой пас. Его контракт с «Рубином» истекает летом 2026 года.