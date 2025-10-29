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29 октября 2025, 19:03

Альба высказался о серии «Ростова» из восьми матчей без поражений в РПЛ

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о серии команды из восьми матчей без поражений в РПЛ.

«В чем нужно «Ростову» прибавить? Тут нужно продолжать дальше также, — цитирует «РБ Спорт» Альбу. — Мы говорили много раз, что играли хорошо, но был плохой результат. Сейчас провели хорошую серию и получили неплохой результат. Команда должна продолжать. «Ростов» готов играть на равных с любым соперником? Ну, конечно, так мы и готовимся. Один матч может выиграть любая команда. Поэтому мы изучаем каждого следующего соперника».

Беспроигрышная серия команды началась в 6-м туре чемпионата России — «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3).

«Ростов» с 15 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
4
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
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Ахмат

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 2 1 0
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