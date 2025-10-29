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29 октября 2025, 16:00

Дмитриев заявил, что прислушивается к критике: «Станкович может «напихать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с главным тренером Деяном Станковичем.

— Планируем выигрывать в каждом матче и быть выше в таблице.

— «Спартак» часто критикуют, но несмотря на это вы находитесь вверху.

— Никакой связи не вижу: кто-то критикует, кто-то хвалит. Это всегда было, есть и будет.

— Прислушиваешься к критике?

— Если мне кто-то из тренерского штаба говорит, конечно, прислушиваюсь.

— Станкович говорит?

— Конечно, может где-то похвалить, где-то «напихать». Это нормальная работа.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.

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Деян Станкович
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Игорь Дмитриев (Спартак)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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