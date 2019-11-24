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У Глебова перелом ноги. Арбитр за нарушение правил не показал даже желтой карточки

13:51
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил тяжелую травму в субботнем матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» в Москве (1:2).

У 20-летнего полузащитника сломана нога — перелом пятой плюсневой кости. В ближайшие дни футболиста ждет операция, «Ростов» потерял игрока до весны.

В эпизоде, в котором Глебов получил повреждение, арбитр Василий Казарцев зафиксировал нарушение правил, но карточку игроку-нарушителю не показал. (Сергей Егоров)

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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