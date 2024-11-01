Лунев — о своей ошибке в матче с «Ростовом»: «Бывает. Рабочий момент»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал свою ошибку в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Был игрок в середине. Я ему отдал, он не пошел. Может быть, я неточно пас дал.

— Как оцените сегодняшний матч?

— Результат, конечно, не очень хороший для нас, учитывая, что у нас были моменты.

— Что вы сказали в раздевалке после пропущенного гола, может быть, извинились?

— Я? Должен был?

— Многие говорят...

— Пускай говорят. Я зашел в раздевалку, переоделся и вышел.

— А поддержка со стороны одноклубников?

— Мне? Зачем. Рабочий момент. Ошибки бывают. Работаем дальше.

«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН». Встреча пройдет 9 ноября.