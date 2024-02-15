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15 февраля, 10:00

Тюкавин — о лидерских качествах и динамовской молодежи: «Тут ребята постарше, могут и врезать»

Тюкавин считает себя одним из лидеров «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал, что считает себя одним из лидеров московского клуба. Также футболист отметил, что молодые игроки бело-голубых иногда спорят со старшими игроками.

­— Ты уже в 20 лет выводил «Динамо» с капитанской повязкой. Чувствуешь себя одним из лидеров команды?

— Я-то, возможно, себя так и чувствую, но главное, как команда считает. Конечно, у меня еще молодой возраст, хотя тот же Паршивлюк в «Спартаке» во сколько начал с капитанской повязкой играть? (В 21 год. — Прим. К.А.) Все возможно. Лидером себя чувствую, стараюсь держаться поближе к старшим, к опытным игрокам.

— Молодых уже учишь чему-то, подсказываешь?

— Их бесполезно учить (смеется). Нет, стараемся, конечно, поддерживаем. Сейчас много молодых ребят вливаются в команду, узнают новые требования. Думаю, им тоже это все интересно. Марцел — веселый, позитивный и при этом очень требовательный тренер. Для ребят из второй команды это отличная возможность, надо только трудиться и не разговаривать на тренировках.

— А что, позволяют себе иногда?

— Бывает, спорят. И мы через все это проходили, конечно. Надо переключиться с молодежного футбола, где можно что-то ответить своим партнерам, на более взрослый. Тут ребята постарше, могут и врезать. Лучше просто промолчать и сделать, как говорят.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.

Константин Тюкавин. «Как это у «Динамо» нет цели стать чемпионом? Этого хотим и мы, и болельщики». Интервью Тюкавина

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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