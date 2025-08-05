«Акрон» продал более 1000 футболок с фамилией Дзюбы
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о популярности игровых футболок тольяттинского клуба с фамилией нападающего команды Артема Дзюбы.
«Порядка 80 процентов игровых маек, которые дистрибьютируются, продаются с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом. С момента перехода более 1 тысячи игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы», — цитирует Клюшева ТАСС.
Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний форвард провел 3 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».
Источник: ТАСС
Новости