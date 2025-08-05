Футбол
5 августа, 10:07

«Акрон» продал более 1000 футболок с фамилией Дзюбы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о популярности игровых футболок тольяттинского клуба с фамилией нападающего команды Артема Дзюбы.

«Порядка 80 процентов игровых маек, которые дистрибьютируются, продаются с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом. С момента перехода более 1 тысячи игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы», — цитирует Клюшева ТАСС.

Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний форвард провел 3 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».

Источник: ТАСС
  • ONIKAN2013

    Ну, тысячу-то сам Дзюба выкупил. Интересно, остальные кто?

    05.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Мне б было стыдно, если бы на мне было написано ДЗЮБА:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    05.08.2025

  • serkonol

    надо с мозгами дружить)

    05.08.2025

  • serkonol

    чьи футболки продаются лучше всего: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Мохаммед Салах, Килиан Мбаппе.

    05.08.2025

  • hottie

    Ребяткам из Тольятти надо пользоваться пока он у них играет. Трусы Дзюбы продавать, носки после игры. Помочь российскому производителю - одеть всех работяг Автоваза в футболки Дзюбы)

    05.08.2025

  • Adminni

    Дзюбе надо после футбола открывать сеть магазинов сексшопа, продаж будет значительно больше

    05.08.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Игрока любят, достаточно побывать на любом стадионе вовремя матча Акрона. В комментах какие-то завистливые неудачники. Добрее надо быть

    05.08.2025

  • отец FrankenShteina

    Ещё наладьте продажу презервативов с ушами Дзюбы или надувную игрушку "рука Дзюбы".Вообще отбою не будет.:slight_smile::slight_smile::slight_smile:

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Если уж быть корректным, то в ряд с Глушаковым и Быстровым, добавьте, ну например, Дзагоева, или Облякова.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это юмор)

    05.08.2025

  • Степочкин

    Там футболки продается с автографом Дзюбы, так что вполне себе цена. Это не футболка Глушакова или Быстрова, а рекордсмена РПЛ и сборной, как бы цена соответствующая для колекции , а не для носки.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Обтирочная ветошь по неприличным ценам)))

    05.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Еще можно продавать футболки с именем Дзюбы, а потом с отчеством

    05.08.2025

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости