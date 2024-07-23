Тюкавин: «Хочется, чтобы «Динамо» взяло чемпионство за 4-5 туров до конца»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что хотел бы досрочно завоевать чемпионство в сезоне-2024/25.

«Будем бороться, стараться обыгрывать всех. Посмотрим, как будет. Сезон только начали. Но мне хочется, чтобы для нас все хорошо закончилось, чтобы чемпионство мы взяли за 4-5 туров», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России, при этом бело-голубые лидировали за тур до конца, но опустились на две строчки из-за поражения от «Краснодара» в последнем матче.

В 1-м туре РПЛ-2024/25 «Динамо» обыграло «Факел» (3:1). В следующем туре команда встретится с «Локомотивом».