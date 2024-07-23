Наумов: «Дзюба в лучшей форме был на голову сильнее нынешнего Воробьева»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил новичка железнодорожников Дмитрия Воробьева и бывшего форварда команды Артема Дзюбу.
В дебютном матче за московскую команду против «Акрона» (3:2) Воробьев забил гол и сделал результативную передачу.
«Пока у меня нет больших ожиданий от Воробьева в «Локомотиве», несмотря на довольно яркое начало его карьеры в клубе. По тому, что я видел в прошлых сезонах в «Оренбурге», он меня не очень впечатляет. Нельзя отрицать, что он удачливый форвард, неплохо играет головой. Посмотрим, как будет проявлять себя в следующих матчах. Будет хорошо, если он закрепится и продолжит забивать.
Но я не верю в то, что Воробьев в плане результативности сможет заменить Глушенкова. Дзюба тоже был совсем другим по манере игры футболистом. Артем в своей лучшей форме был на голову сильнее сегодняшнего Воробьева. Тут даже сравнивать не стоит. Однако начать в новой команде с гола и передачи в первом матче — это здорово. В ситуации Воробьева все зависит не только от него самого, но и от команды. Будут ли до него доводить мячи и играть через него», — приводит Legalbet слова Наумова.
Воробьев перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» в июне 2024 года. 26-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1