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Бывший нападающий «Оренбурга» Обухов допустил, что может завершить карьеру

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий Владимир Обухов заявил, что все еще находится в поиске новой команды, но допустил, что может завершить карьеру.

«Пока нахожусь в поисках. Завершение карьеры? Посмотрим. Если будет хорошее предложение, подпишу контракт. Если нет, то посмотрим... Пока занимаюсь домашними делами. Провожу время с сыном, с семьей. Тренируюсь индивидуально.
Задумывался ли, чем заниматься, если не найду команду? Таких мыслей тоже пока нет. Живу от недели к неделе. Человеку, который пережил две дисквалификации, такие вещи уже не страшны. Я свое отпереживался», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Последним клубом Обухова был «Оренбург», за который он выступал с января 2022 года по июль 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов в 22 матчах за команду.

Также футболист играл за «Спартак», «Торпедо», «Кубань», «Мордовию», «Тамбов», «Сочи» и «Ростов».

С августа 2021 года по январь 2022 года и с июля 2022 года по январь 2023 года Обухов отбывал дисквалификации ФИФА за нарушения антидопинговых правил в 2013 году — в период, когда форвард выступал за «Торпедо».

Источник: РБ Спорт
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