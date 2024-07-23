Бывший нападающий «Оренбурга» Обухов допустил, что может завершить карьеру
Нападающий Владимир Обухов заявил, что все еще находится в поиске новой команды, но допустил, что может завершить карьеру.
«Пока нахожусь в поисках. Завершение карьеры? Посмотрим. Если будет хорошее предложение, подпишу контракт. Если нет, то посмотрим... Пока занимаюсь домашними делами. Провожу время с сыном, с семьей. Тренируюсь индивидуально.
Задумывался ли, чем заниматься, если не найду команду? Таких мыслей тоже пока нет. Живу от недели к неделе. Человеку, который пережил две дисквалификации, такие вещи уже не страшны. Я свое отпереживался», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.
Последним клубом Обухова был «Оренбург», за который он выступал с января 2022 года по июль 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов в 22 матчах за команду.
Также футболист играл за «Спартак», «Торпедо», «Кубань», «Мордовию», «Тамбов», «Сочи» и «Ростов».
С августа 2021 года по январь 2022 года и с июля 2022 года по январь 2023 года Обухов отбывал дисквалификации ФИФА за нарушения антидопинговых правил в 2013 году — в период, когда форвард выступал за «Торпедо».
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1
|Зенит
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|4-0
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2
|Рубин
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|0
|4-2
|3
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3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
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Маркус Вендел
Зенит
|2
|
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1