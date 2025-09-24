Тюкавин рассказал, как его изменил новый контракт с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как воспринял продление контракта с клубом.

В конце мая 2025 года бело-голубые подписали новое соглашение с 23-летним россиянином, которое действует до конца июня 2030 года.

«Как меня изменил новый контракт с «Динамо»? Конечно, это определенный статус, я благодарен клубу, что со мной продлили контракт в такой тяжелый момент, после моей травмы. Мы очень быстро договорились, пожали руки и продлили соглашение. Я счастлив, что так получилось. Есть ли у меня футбольная мечта до конца года? Нет, но есть цель — вернуться в обойму, постоянно выходить играть, полностью забыть про ногу, привыкнуть, что она здоровая, что все хорошо, и радовать болельщиков, забивать голы».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». Из-за травмы крестообразной связки правого колена футболист не выходил на поле со 2 марта по 13 сентября 2025 года. После повреждения форвард принял участие в 2 матчах бело-голубых во всех турнирах и забил 1 гол.