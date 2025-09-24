«Рубин» объявил о подписании контракта с Кузяевым

Полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на сезон-2025/26.

Контракт Кузяева с французским «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.