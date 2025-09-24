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Тюкавин — об изменениях в «Динамо» с приходом Карпина: «Требования для некоторых непростые, но мне они знакомы»

Константин Тюкавин и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что изменилось в команде с приходом Валерия Карпина на пост главного тренера.

Карпин возглавил бело-голубых в июне 2025 года.

«Конечно, есть новые требования, произошла смена тренерского штаба. Требования Карпина непростые, необычные для некоторых, но для меня они знакомы, потому что я вызывался при нем в сборную. Мне привыкать было особо не к чему, но все равно нужно вспоминать, как прессинговать, как открываться. Все по-новому, идет процесс понимания всей игры, всех требований Карпина не только на поле, но и за его пределами.

В чем разница между Карпиным в сборной и в клубе? Думаю, ни в чем. Просто сборная собирается где-то на десять дней, а тут ты каждый день с Валерием Георгиевичем, можно поближе пообщаться, познакомиться.

У нас сплоченный коллектив, а Валерий Георгиевич за время, которое возглавляет команду, думаю, еще больше сплотил иностранцев и русских, нет разделения. Сейчас хорошая атмосфера, мы стараемся, понимаем, какая сейчас ситуация», — сказал Тюкавин в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 9 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице с 12 очками.

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Валерий Карпин
Константин Тюкавин
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Тюкавин — о возвращении в состав «Динамо» после травмы колена: «Не могу сказать, что сейчас готов на все сто процентов»

Тюкавин рассказал, как его изменил новый контракт с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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