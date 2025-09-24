Тюкавин — об изменениях в «Динамо» с приходом Карпина: «Требования для некоторых непростые, но мне они знакомы»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что изменилось в команде с приходом Валерия Карпина на пост главного тренера.

Карпин возглавил бело-голубых в июне 2025 года.

«Конечно, есть новые требования, произошла смена тренерского штаба. Требования Карпина непростые, необычные для некоторых, но для меня они знакомы, потому что я вызывался при нем в сборную. Мне привыкать было особо не к чему, но все равно нужно вспоминать, как прессинговать, как открываться. Все по-новому, идет процесс понимания всей игры, всех требований Карпина не только на поле, но и за его пределами.

В чем разница между Карпиным в сборной и в клубе? Думаю, ни в чем. Просто сборная собирается где-то на десять дней, а тут ты каждый день с Валерием Георгиевичем, можно поближе пообщаться, познакомиться.

У нас сплоченный коллектив, а Валерий Георгиевич за время, которое возглавляет команду, думаю, еще больше сплотил иностранцев и русских, нет разделения. Сейчас хорошая атмосфера, мы стараемся, понимаем, какая сейчас ситуация», — сказал Тюкавин в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 9 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице с 12 очками.