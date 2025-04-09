Тюкавин допустил, что Овечкин сможет забросить тысячу шайб в НХЛ

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин допустил, что форвад «Вашингтона» Александр Овечкин сможет достигнуть отметки в 1000 шайб в НХЛ.

«Если он продолжит играть еще, то, конечно, сможет забросить 1000 шайб. Мы будем только рады, будем болеть за него! Желаю ему удачи! Главное — без травм», — сказал Тюкавин РИА Новости.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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