Акинфеев признан лучшим игроком РПЛ в марте

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком марта в чемпионате России.

Также претендентами были Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо») и Станислав Агкацев («Краснодар»). Акинфеев стал первым у болельщиков, Сергеев — у комментаторов.

В текущем сезоне Акинфеев провел 22 матча, в которых пропустил 16 мячей и 10 раз сыграл на ноль. В марте на счету 39-летнего россиянина 4 встречи в РПЛ, он пропустил один мяч и сделал одну результативную передачу.