Тошич рассказал о бизнесе в Сербии: «Занимаюсь строительством и сельским хозяйством — выращиваю чернику»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о заработке после завершения карьеры.

«Я всегда старался жить нормально. Не скажу, что скромно. Все, что я или моя семья хотели, было. У меня сейчас есть свой бизнес в Сербии. Мои партнеры ведут эти дела. Занимаюсь строительством и сельским хозяйством — выращиваю чернику», — сказал Тошич «СЭ».

Серб выступал в России в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.