18:34 | Футбол — РПЛ

"Тяжело принять такой результат". Гончаренко - о ничьей с "Уфой"

4
Обсудить

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что ему тяжело принять такой результат. Специалист также добавил, что хавбек Ильзат Ахметов остался в запасе по медицинским показаниям. 

- Тяжело принять такой результат, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - До счета 2-1 мы полностью контролировали игру. Это футбол, всякое бывает. Мы были наказаны за инертность в атаке. Два пропущенных мяча? Когда ты ведешь, а потом пропускаешь один гол, то начинаешь чувствовать себя нервозно и пятиться назад.

Почему не играл Ахметов с первых минут? Здесь много факторов. Не три карточки перед матчем со "Спартаком" стали причиной его отсутствия, а медицинские показания. 

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.

ЦСКА - Уфа

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на чемпионство в РПЛ после 20 туров?
Обсудить
голосовать
4
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ