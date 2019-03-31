"Тяжело принять такой результат". Гончаренко - о ничьей с "Уфой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что ему тяжело принять такой результат. Специалист также добавил, что хавбек Ильзат Ахметов остался в запасе по медицинским показаниям.

- Тяжело принять такой результат, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - До счета 2-1 мы полностью контролировали игру. Это футбол, всякое бывает. Мы были наказаны за инертность в атаке. Два пропущенных мяча? Когда ты ведешь, а потом пропускаешь один гол, то начинаешь чувствовать себя нервозно и пятиться назад.

Почему не играл Ахметов с первых минут? Здесь много факторов. Не три карточки перед матчем со "Спартаком" стали причиной его отсутствия, а медицинские показания.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.

Все о чемпионате России - здесь