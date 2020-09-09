«Ты был капитаном даже без повязки». Хендерсон написал трогательное письмо Ловрену

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон написал прощальное письмо защитнику Деяну Ловрену. Этим летом хорват перешел в «Зенит» после шести сезонов в составе «красных». Он опубликовал письмо от Хендерсона в «сториз» Instagram:

«Невозможно представить себе «Ливерпуль» без тебя, и, честно говоря, все еще не верится, что ты ушел и не вернешься. Ты был значимой фигурой в нашей команде и одним из самых влиятельных игроков, ты помогал нам прийти к той точке, в которой мы сейчас: точке победителей и чемпионов.

Надеюсь, ты понимаешь, что ты один из лучших в мире. Для нас и сборной Хорватии ты устанавливал психологию бойцов в раздевалке.

Даже в трудные времена ты был вместе со всеми. Я не забуду ту поддержку, которую ты оказал мне и то, как ты помогал вести за собой команду. Ты всегда был капитаном даже без повязки. Мы всегда тебя слушали.

Вне поля ты был одним из самых сильных людей, с которыми я когда-либо оказывался в раздевалке. Каждый игрок, вне зависимости от того, откуда он приехал, находил с тобой общий язык. Это невероятное человеческое качество.

Я уже скучаю по тебе, я все еще думаю, что ты вернешься на базу клуба и будешь в центре обсуждений. Думаю, ты понимаешь, как мы ценим то, что ты давал клубу и команде. Я безмерно тебе благодарен и всегда буду рядом, если тебе и твоей семье что-то понадобится. Удачи в будущем и помни: у тебя всегда есть братья в «Ливерпуле».