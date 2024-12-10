Турецкий журналист заявил, что кандидат на пост спортдиректора «Спартака» не принимал решений в «Галатасарае»

Турецкий журналист Джанер Исбегендир рассказал о руководителе отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсисе Кагигао.

Ранее «СЭ» стало известно, что Кагигао является одним из главных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака».

«У Фрэнсиса хорошие связи, так как он также работал в Южной Америке. Я думаю, что причина, по которой его рассматривают в России, заключается в его южноамериканских связях. Однако в «Галатасарае» он отвечал только за отчеты об игроках. Он был связующим звеном и мостом, но не принимал решений. У «Галатасарая» уже есть свой собственный комитет по трансферам. Этот комитет принимает все решения. Фрэнсис также не руководил отделом скаутов. Им руководит Эмре Уткукан», — цитирует «ВсеПроСпорт» Исбегендира.

10 ноября пост спортивного директора «Спартака» покинул португалец Томаш Амарал.