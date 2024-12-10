Ятимов — о драке в сборной: «Первый и последний раз такое случилось»

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов прокомментировал драку в товарищеском матче за сборную Таджикистана, после которой он получил прямую красную карточку.

«Чуть-чуть неправильно я себя повел. Это уже история, так скажем. Я для себя сделал выводы. Чуть повелся на провокацию, испугался, мне в колено попали. Первый и последний раз такое случилось, больше не повторится», — цитирует Ятимова «РБ Спорт».

19 ноября сборная Таджикистана дома играла против национальной команды Афганистана. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

В первом тайме Ятимов ударил соперника по голове за толчок в борьбе за мяч. После этого на поле началась потасовка, в ходе которой вратарь «Ростова» ударил еще одного игрока национальной команды Афганистана и был удален.