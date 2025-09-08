Станкович выразил соболезнования близким фотографа «Спартака» Ступникова

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования близким клубного фотографа Александра Ступникова.

«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра Ступникова, которого сегодня не стало. Сегодня все наши мысли о его семье. Мы все находимся сегодня еще в шоке. Мы шокированы этой новостью. Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», — приводит слова тренера пресс-служба красно-белых.